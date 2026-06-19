Türkiye Avustralya puanı eşit olursa ne oluyor, ikili averaja mı bakılıyor, genel averaja mı?

Böyle bir senaryoda genellikle ikili averaj ilk değerlendirme kriteri olarak öne çıkarken, eşitliğin bozulmaması halinde genel averaj devreye giriyor. Atılan ve yenilen goller de bu süreçte kritik rol oynarken, her karşılaşmanın skoru grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE AVUSTRALYA PUANI EŞİT OLURSA NE OLUYOR?

Türkiye ile Avustralya’nın grupta puan eşitliği yaşaması halinde sıralama kuralları devreye girerken, ilk olarak ikili averaj kriteri uygulanıyor. Bu durumda iki takımın kendi aralarındaki maç sonuçları belirleyici olurken, ikili averajda Avustralya’nın üstün olması dikkat çekiyor.

Eğer grup maçlarının sonunda Türkiye, Avustralya ve ABD aynı puanda kalırsa bu kez tablo tamamen değişiyor ve üçlü averaj sistemi devreye giriyor. Bu senaryoda sadece ikili sonuçlar değil, üç takımın birbirleriyle oynadığı maçlar üzerinden oluşan mini tablo değerlendirilerek sıralama belirleniyor.