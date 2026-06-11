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Tufan hikâyesine göre, Hz. Nuh'un gemisinden suların çekilip çekilmediğini anlamak için gönderilen güvercin, gemiye geri döndüğünde ağzında hangisini

Tufan hikâyesine göre, Hz. Nuh'un gemisinden suların çekilip çekilmediğini anlamak için gönderilen güvercin, gemiye geri döndüğünde ağzında hangisini
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Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Tufan hikâyesine göre, Hz. Nuh'un gemisinden suların çekilip çekilmediğini anlamak için gönderilen güvercin, gemiye geri döndüğünde ağzında hangisini taşımaktaydı?

Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde sorulan dikkat çekici sorularla izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yayın sonrası merak edilen sorular, sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Tufan hikâyesine göre, Hz. Nuh'un gemisinden suların çekilip çekilmediğini anlamak için gönderilen güvercin, gemiye geri döndüğünde ağzında hangisini taşımaktaydı?

TUFAN HİKÂYESİNE GÖRE, HZ. NUH'UN GEMİSİNDEN SULARIN ÇEKİLİP ÇEKİLMEDİĞİNİ ANLAMAK İÇİN GÖNDERİLEN GÜVERCİN, GEMİYE GERİ DÖNDÜĞÜNDE AĞZINDA HANGİSİNİ TAŞIMAKTAYDI?

Meşe dalı

Defne yaprağı

Hurma yaprağı

Zeytin dalı

Cevap:

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAli Ozan Karadağ:

3 milyon liralık ödül güzel ama inflation düşünüldüğünde ne kadar kazandırabilir sorusu ortaya çıkıyo yine de eğlenceli bir program gibi görünüyo ve katılımcılar stress yaşamadığı için daha keyifli bi yarışma sunuyo

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Haber YorumlarıGökay Yilmaz:

beyaz'la joker programı güzel bir yarışma formatı sunuyo da ben şu zeytin dalı meşe dalı gibi sorulardan pek memnun değilim açıkçası tarihi sorular yerine daha güncel konular sorulsa daha iyi olurdu

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Haber YorumlarıTansu Yalçın:

çocuklar bu programı izliyo mu diye merak ediyorum çünkü sorular biraz karışık gibi geliyor bana

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