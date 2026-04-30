Trendyol Express 1 Mayıs’ta çalışıyor mu?

Resmi tatil takviminin uygulanmasıyla birlikte kargo bekleyen vatandaşlar için "1 Mayıs'ta Trendyol Express dağıtım yapacak mı, paketim gelir mi?" başlığı gündemdeki yerini aldı. PTT, Yurtiçi ve Aras Kargo gibi firmaların şubelerini kapatacağı 1 Mayıs 2026 tarihinde, yeni nesil lojistik ağlarının operasyonel yoğunluğa göre esneklik gösterip göstermeyeceği araştırılıyor. Teslimatların gecikmemesi adına Trendyol Express taşıyıcılarının çalışma saatleri ve tatil günü kısıtlamalarına dair tüm detaylar belli oldu. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma günü kargo teslimatlarına ilişkin son dakika bilgileri...

PTT VE BÜYÜK KARGO ŞİRKETLERİ KAPALI

Resmi tatil mevzuatına tam uyum sağlayan PTT Kargo, kamu kurumu statüsünde bulunması sebebiyle 1 Mayıs Cuma günü tüm şubelerini kapalı tutacak ve saha dağıtımı gerçekleştirmeyecek. Özel sektörün önde gelen temsilcileri olan Yurtiçi, Aras, Sürat ve MNG Kargo da resmi tatil kapsamında operasyonlarına bir günlük ara verdi. Bu firmaların şubelerinden tatil süresince gönderim yapılamayacağı gibi, şubelere ulaşmış olan paketlerin teslimatı da yapılmayacak.

YENİ NESİL DAĞITIM AĞLARINDA DURUM FARKLI

Geleneksel kargo firmalarından farklı bir işleyişe sahip olan e-ticaret odaklı dağıtım ağlarında esnek çalışma modelleri görülebiliyor. Trendyol Express, Hepsijet ve Kolay Gelsin gibi yeni nesil platformlar, operasyonel yoğunluğa ve bölgedeki kurye inisiyatifine bağlı olarak kısıtlı da olsa dağıtıma devam edebiliyor. Ancak bu hizmet her bölgeyi kapsamadığı için kullanıcıların alışveriş yaptıkları uygulama üzerinden canlı takip yapmaları veya müşteri hizmetlerinden teyit almaları öneriliyor.

TESLİMATLAR NE ZAMAN NORMAL DÜZENE DÖNECEK?

1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeyen kargo firmaları, hafta sonu mesai düzenlerine göre 2 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla yeniden faaliyete başlayacak. Tatil süresince aktarma merkezlerinde ve şubelerde biriken gönderilerin dağıtımına ilk iş gününde öncelik verilecek. Ancak resmi tatil sonrası oluşabilecek yoğunluk nedeniyle, bazı paketlerin teslimat sürelerinde normal takvime göre birkaç saatlik veya bir günlük sarkmalar yaşanabileceği belirtiliyor.

ŞUBEDEN KARGO TESLİM ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Resmi tatil gününde kargo şubeleri idari izinli sayıldığı için şubelerden fiziksel olarak paket teslim alınması mümkün olmayacaktır. Kargo bekleyenlerin şubeye gitmeden önce, firmanın mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden kargonun "Dağıtımda" ya da "Şubede Bekliyor" durumunu kontrol etmesi, 4 Mayıs Pazartesi gününe kadar oluşabilecek zaman kaybının önüne geçecektir.