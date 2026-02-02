Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer döneminde son günlere girilirken, kulüpler ve taraftarlar transferin bitiş tarihine kilitlendi. Süper Lig başta olmak üzere Avrupa'nın önde gelen liglerinde transfer döneminin ne zaman sona ereceği, yapılacak sondakika'>son dakika transferleri açısından büyük önem taşıyor.

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Futbol dünyasında heyecanın zirveye çıktığı ara transfer dönemi, 2025-2026 sezonu kapsamında 2 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla resmen başlamıştı. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yaklaşık bir aydır yoğun bir transfer trafiği yürütüyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİ İÇİN KRİTİK TARİH

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, ikinci transfer ve tescil dönemi 6 Şubat Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler, sezon sonuna kadar yeni oyuncu tescili yaptıramayacak.

KULÜPLERDE SON GÜN YOĞUNLUĞU BEKLENİYOR

Transfer döneminin bitimine sayılı günler kala, özellikle Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinde son dakika hamlelerinin artması bekleniyor. Teknik heyetlerin raporları doğrultusunda birçok kulübün kadrosuna takviye yapması gündemde.

SEZONUN İLK TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

2025-2026 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemi ise 30 Haziran tarihinde başlamış, 12 Eylül itibarıyla tamamlanmıştı. Yaz transfer döneminde yapılan hamleler, takımların sezon içindeki performansında belirleyici rol oynamıştı.