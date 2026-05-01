Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta, Trabzonspor Göztepe muhtemel 11’leri ve maç kadroları!
Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren bordo-mavili ekip, evinde Ege temsilcisi Göztepe'yi konuk etmeye hazırlanırken futbolseverler "Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularına kilitlendi. 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak olan bu kritik randevu öncesinde her iki takımın teknik direktörlerinin sahaya süreceği stratejik kadrolar büyük bir merak konusu oldu.
Süper Lig'in 32. haftasında futbol heyecanı Trabzon'da zirve yaparken, taraftarlar arama motorlarında "Trabzon spor Göztepe muhtemel 11'leri açıklandı mı, maç kadrosunda kimler var?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. Sakat ve cezalı oyuncuların son durumu, takımların taktiksel dizilişleri ve maç saati yaklaşırken kulübeden gelecek son dakika haberleri şampiyonluk yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Yarın akşam saat 20:00'de başlayacak olan bu zorlu mücadele öncesi en güncel kadro tahminlerini ve takımların form grafiklerini sizler için derledik.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Süper Lig heyecanında haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Trabzon spor - Göztepe mücadelesi, 02 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hakemin başlama düdüğüyle heyecanın tavan yapacağı maçın saati ise 20:00 olarak açıklandı.
TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Karadeniz ekibi ile İzmir temsilcisi arasındaki bu zorlu kapışma, yayıncı kuruluşun spor kanallarından biri olan beIN Sports 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifreli ve kesintisiz olarak izlemek isteyen taraftarlar, Digiturk ve diğer dijital platformlar üzerinden maça erişim sağlayabilecekler.
BEIN SPORTS 3 CANLI İZLEME VE PLATFORM BİLGİLERİ
Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler için kanal ve frekans erişim bilgileri şu şekildedir:
• Digiturk: 79. Kanal
• Kablo TV: 234. Kanal
• İnternet: beIN Connect ve Tod platformları üzerinden üyelik girişiyle izlenebilir.
DEV MÜCADELE PAPARA PARK’TA OYNANACAK
Trabzonspor ve Göztepe'nin puan savaşı vereceği bu önemli müsabaka, Trabzon'un modern stadyumu Papara Park’ta gerçekleştirilecek. Bordo-mavili taraftarların tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek vermesi beklenen maçta, ev sahibi ekip galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR
Trabzonspor, kendi sahasında hata yapmayarak ligin üst sıralarındaki yerini korumak isterken; Göztepe ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Maç saati yaklaştıkça teknik direktörlerin sahaya süreceği muhtemel 11'ler ve takımlardaki sakat/cezalı oyuncu durumları taraftarlar tarafından en çok takip edilen konular arasında yer alıyor.
TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL 11’İ
Onana, Pina, Ozan Tufan, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Felipe Augusto, Onuachu.
GÖZTEPE’NİN MUHTEMEL 11’İ
Lis, Bokole, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Arda Kurtulan, Bekiroğlu, Juan Santos, Janderson.