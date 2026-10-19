Tottenham Coventry maçı hangi kanalda, Tottenham Coventry nereden CANLI izlenir?

Tottenham Coventry nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Premier Lig'in Türkiye'deki yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Karşılaşma, beIN Sports 3'ün yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Mücadele ayrıca Azerbaycan'ın spor kanalı İdman TV'den de yayınlanacak. Premier Lig'de haftanın kapanış maçı olan karşılaşma şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

TOTTENHAM COVENTRY MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham - Coventry maçı, beIN Sports 3 ve İdman TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Premier Lig'in Türkiye yayın haklarına sahip olan beIN Sports, karşılaşmayı naklen futbolseverlerle buluşturacak.

TOTTENHAM COVENTRY NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 3'e Digiturk'te 79. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Mücadele ayrıca Azerspace 46E uydusu üzerinden yayın yapan İdman TV'de de ekrana gelecek. Kanal numaraları ve uydu frekansları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

TOTTENHAM COVENTRY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Tottenham - Coventry maçı Türkiye'de şifresiz bir kanalda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. İdman TV ise Azerbaycan'da yayın yapan bir kanal olduğu için, uydu yayınına erişim bölgesel yayın kısıtlamalarına bağlı olarak değişebiliyor. Futbolseverlerin yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

TOTTENHAM COVENTRY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'de oynanacak Tottenham - Coventry maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, Premier Lig'de haftanın kapanış maçı olarak oynanacak.

TOTTENHAM COVENTRY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Tottenham'ın iç saha maçlarını oynadığı Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. 2019 yılında açılan stadyum, modern yapısı ve teknolojik altyapısıyla Avrupa'nın en gelişmiş futbol arenaları arasında gösteriliyor.

TOTTENHAM VE COVENTRY'NİN HEDEFİ 3 PUAN

Londra'nın köklü kulüplerinden Tottenham Hotspur, taraftarı önünde Coventry City'yi mağlup ederek Premier Lig'deki puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. 1987 yılında FA Cup'ı kazanan köklü kulüp Coventry City ise zorlu Londra deplasmanından puanla dönmenin peşinde olacak.