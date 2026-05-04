Torontolu Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne? Torontolu Adam filmi ne zaman, nerede çekildi?

Torontolu Adam filmi, çekim lokasyonları ve prodüksiyon süreciyle de merak konusu olmuş durumda. Yapımın büyük bir kısmı Kanada’nın Toronto ve Hamilton şehirlerinde çekilirken, bazı sahnelerin ise ABD’nin Atlanta bölgesinde tamamlandığı biliniyor. 2022 yılında vizyona giren film, hem oyuncu kadrosu hem de uluslararası çekim noktalarıyla dikkat çekerken, “Torontolu Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne ve nerede çekildi?” soruları da izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

TORONTOLU ADAM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

The Man from Toronto (Torontolu Adam), aksiyon-komedi türünde dikkat çeken oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Filmin başrollerinde Kevin Hart ve Woody Harrelson yer alırken, kadroda ayrıca Kaley Cuoco ve Ellen Barkin gibi tanınmış isimler de bulunuyor. Oyuncu performansları, filmin hem komedi hem de aksiyon yönünü güçlendiren en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

TORONTOLU ADAM FİLMİ KONUSU NE?

Film, yanlış kimlik karışıklığı sonucu sıradan bir adamın dünyanın en tehlikeli suikastçısı sanılmasıyla başlayan olayları konu alıyor. Kevin Hart’ın canlandırdığı karakter, kendini bir anda uluslararası bir komplonun içinde bulurken, hayatta kalmak için gerçek suikastçıyla (Woody Harrelson) iş birliği yapmak zorunda kalıyor. Film boyunca aksiyon ve komedi iç içe ilerliyor.

TORONTOLU ADAM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 2021 yılında çekimlerine başlanarak aynı yıl içinde prodüksiyonu tamamlandı. Pandemi sürecine rağmen çekimler planlanan takvime yakın şekilde ilerledi ve film 2022 yılında izleyiciyle buluştu.

TORONTOLU ADAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımın çekimleri ağırlıklı olarak Kanada’nın Toronto ve Hamilton şehirlerinde gerçekleştirildi. Ayrıca bazı sahneler ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta bölgesinde çekilerek filmde farklı şehir atmosferleri oluşturuldu.