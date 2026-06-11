Tolga Çam, genç yaşta moda dünyasına adım atan ve kendi markasını kurarak dikkat çeken Türk moda tasarımcıları arasında yer almaktadır. Özgün tasarımları ve cesur çizgileriyle tanınan Çam, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda birçok ünlü isim için özel koleksiyonlar hazırlamıştır. Peki, Tolga Çam kimdir? Modacı Tolga Çam kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

TOLGA ÇAM KİMDİR?

Tolga Çam, 1992 yılında İstanbul’da doğmuştur. Moda sektörüne genç yaşlarda adım atan Çam, lise eğitimini Davutpaşa Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise yıllarında yaptığı çizimlerle dikkat çekmiş ve moda tasarımına olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürmüştür. İstanbul Kültür Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nde eğitim almıştır.

Henüz 18 yaşındayken kendi markasını kurarak sektöre giriş yapan Tolga Çam, kısa sürede özgün tasarımlarıyla moda dünyasında tanınmaya başlamıştır. Özellikle cesur ve iddialı çizgilere sahip tasarımlarıyla öne çıkmıştır.

MODACI TOLGA ÇAM KAÇ YAŞINDA?

Tolga Çam 1992 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

TOLGA ÇAM NERELİ?

Tolga Çam İstanbul doğumludur.

TOLGA ÇAM EVLİ Mİ?

Tolga Çam özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmektedir. Evli olup olmadığına dair kamuoyuna yansımış net bir bilgi bulunmamaktadır.