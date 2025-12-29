TOKİ Eskişehir çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ 6055 konut Eskişehir kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla başladı. İlk çekilişin yapılmasının ardından gözler Eskişehir'e çevrildi.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir'de yapılacak kura çekiminin tarihi ve saati henüz duyurulmadı. Bakanlık tarafından açıklanan resmi takvimde Eskişehir için ayrı bir gün belirtilmezken, kentte inşa edilecek 6 bin 55 konut için başvuru yapan vatandaşlar gelişmeleri bekliyor.

Yetkililer, kura sürecinin il il planlandığını ve takvimin aşamalı olarak kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi. Bu kapsamda Eskişehir'e ilişkin kura tarihinin de ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Açıklama yapılana kadar resmi kaynaklardan gelecek duyurular esas alınacak.

TOKİ ESKİŞEHİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından açıklanan mevcut kura programında ilk çekilişler Adıyaman'da başladı. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 11.00'de Adıyaman Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kura ile merkez ve ilçelerdeki 6 bin 620 konutun hak sahipleri belirlendi.

Adıyaman'ın ardından 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari'de, ocak ayının ilk haftasında ise Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman'da kura çekimleri yapılacak. Eskişehir için henüz bir tarih açıklanmazken, bu ilin de ilerleyen aşamalarda kura programına dahil edileceği belirtildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura çekimleri belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kura süreci 27 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek.

Bu süre boyunca her gün birkaç ilde noter huzurunda kura çekimleri yapılacak. Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Eskişehir gibi başvuru sayısı yüksek olan şehirlerdeki kuralar yoğun ilgiyle takip ediliyor. Süreç tamamlandığında tüm illerdeki hak sahipleri belli olacak.