TOKİ başvuru numaramı nasıl öğrenirim? TOKİ başvuru numarası öğrenme yöntemi!

TOKİ başvuru numarası öğrenme! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen konut ve iş yeri projelerine başvuru yapan kişiler için başvuru numarası önemli bir bilgi olarak kabul ediliyor. Kura sonuçlarını takip etmek ve başvuru kaydını kontrol etmek isteyen vatandaşlar bu numaraya ihtiyaç duyuyor.

TOKİ BAŞVURU NUMARAMI NASIL ÖĞRENİRİM?

TOKİ başvurusu sırasında yatırılan başvuru bedeli sonrasında bankalar tarafından verilen ödeme dekontu, başvuru numarasının yer aldığı ilk belge olarak biliniyor. Başvuru işlemi Ziraat Bankası, Halkbank veya Emlak Katılım Bankası üzerinden gerçekleştirildiğinde banka tarafından verilen dekont üzerinde genellikle "Başvuru Numarası" veya "Çekiliş Numarası" şeklinde bir ibare yer alıyor. Bu numara çoğu zaman dekontun üst kısmında, açıklama bölümünde ya da sağ üst bölümde bulunuyor ve rakamlardan oluşan bir kod şeklinde yazılıyor.

Başvuru sırasında alınan dekontu saklayan kişiler, bu belgeyi inceleyerek numaraya kolaylıkla ulaşabiliyor. Dekontu fiziksel olarak elinde bulundurmayan kişiler için ise bankaların internet şubesi veya mobil uygulamaları alternatif bir kaynak oluşturuyor. Banka hesap hareketleri bölümünde TOKİ başvuru ödemesi işlemine girildiğinde işlem detayları içinde başvuru numarası yer alıyor.

TOKİ BAŞVURU NUMARASI ÖĞRENME

Dekontuna ulaşamayan ya da başvuruyu dijital ortamdan yapan kişiler için e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bunun için vatandaşların öncelikle turkiye.gov.tr adresine girerek T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ya da alternatif doğrulama yöntemleri ile sisteme giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne "TOKİ Konut / İş Yeri Başvurusu" ya da "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut / İş Yeri Başvurusu" ifadeleri yazılarak ilgili hizmet sayfasına ulaşılabiliyor.

Hizmet sayfası açıldığında kişinin adına yapılmış başvurular listeleniyor. Başvuru detaylarının bulunduğu ekranda başvuru numarası bilgisi tablo içinde yer alıyor. Aynı ekran üzerinde başvurunun durumu ve kura sonucu gibi bilgiler de görüntülenebiliyor.