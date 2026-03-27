Strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren The Traitors Türkiye, şov dünyası ve sosyal medyadan tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Program, sadece bir yarışma değil; her kararın, her ittifakın ve her hamlenin izleyiciye gerilim dolu bir deneyim sunduğu bir akıl oyununa dönüşüyor. Peki, The Traitors Türkiye şatosu nerede? The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? Detaylar...

THE TRAITORS YARIŞMA KADROSU

Kadronun dikkat çeken isimleri arasında Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

THE TRAITORS TÜRKİYE ŞATOSU NEREDE?

The Traitors Türkiye şatosu nerede? sorusu izleyicilerin merak ettiği ilk konulardan biri. Çekimler, Belçika sınırları içinde, Brüksel’e yaklaşık bir saat uzaklıktaki Chateau Jemeppe’de gerçekleştiriliyor. Tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla şato, yarışmanın ihanet ve strateji temalarını destekleyen mükemmel bir atmosfer sunuyor.

Şatonun büyüleyici ortamı, yarışmacıların stratejik hamlelerini ve psikolojik oyunlarını daha etkileyici kılıyor. Aynı zamanda, programın görsel dünyası Türkiye’den getirilen çay bardakları, simitler ve İstanbul temalı tablolarla zenginleştirilmiş. Bu detaylar, uluslararası bir formatta yerel dokunuşların korunmasına olanak tanıyor.

THE TRAITORS TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? sorusunun yanıtı, şatonun fiziksel konumundan çok uluslararası bir prodüksiyonun işleyişine de ışık tutuyor. Yaklaşık 215 kişilik uluslararası bir ekip - 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk profesyonel - projeyi hayata geçiriyor.

Yarışmacılar ise İstanbul’dan Belçika’ya ayrı uçuşlarla getiriliyor ve çekimler boyunca şatoda konaklıyor. Bu düzen, hem lojistik hem de yarışmanın gizemli atmosferini sürdürmek açısından kritik. Prodüksiyon sürecinin detaylı planlaması, yarışmanın stratejik ve psikolojik yönlerini destekliyor.

Sunucu Giray Altınok, 10 bölüm boyunca özel olarak tasarlanmış kostümler ve Sevan Bıçakçı imzalı aksesuarlarla izleyici karşısına çıkacak. Böylece program sadece içerik olarak değil, görsel olarak da üst düzey bir deneyim sunuyor.