The Boys dizisinin final bölümü için belirlenen yayın takvimi, dizinin küresel izleyici kitlesi tarafından büyük bir merakla takip edilmektedir. Final niteliği taşıyan bu bölüm, sezonun en kritik anlatı noktalarından biri olarak öne çıkarken yayın zamanı da uluslararası platform düzenine göre şekillenmiştir. Peki, The Boys final bölümü ne zaman? The Boys 5. sezon 8. bölüm nereden izlenir, sinemalarda yayınlanacak mı? Detaylar...

THE BOYS FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

The Boys dizisinin final bölümü, açıklanan resmi bilgilere göre Türkiye’de 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü izleyiciyle buluşacaktır. Bölümün yayınlanma takvimi küresel yayın planına paralel şekilde düzenlenmiş olup, 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece saatlerinde erişime açılması planlanmaktadır.

THE BOYS 5. SEZON 8. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

The Boys 5. sezon 8. bölüm, yani dizinin final bölümü, Türkiye’de yalnızca Amazon Prime Video üzerinden izlenebilecektir. Amazon MGM Studios tarafından yapılan resmi açıklamalara göre içerik, dijital platform kütüphanesine eş zamanlı olarak eklenecek ve televizyon kanallarında herhangi bir yayın yapılmayacaktır.

THE BOYS 5. SEZON FİNA BÖLÜMÜ SİNEMALARDA YAYINLANACAK MI?

The Boys 5. sezon final bölümünün sinema gösterimi konusu, Amazon MGM Studios’un yaptığı duyurularla netlik kazanmıştır. Buna göre final bölümünün sinemalarda gösterimi yalnızca ABD ve Kanada’da bulunan seçili sinema salonlarında gerçekleştirilecektir. Bu özel gösterimler sınırlı sayıda lokasyonda planlanmış olup, bir tür etkinlik ve lansman formatı olarak değerlendirilmiştir.

Türkiye açısından bakıldığında ise The Boys final bölümü sinema salonlarında gösterilmeyecektir. Türkiye’de yaşayan izleyiciler bu özel bölümü yalnızca Amazon Prime Video üzerinden dijital olarak izleyebilecektir. Böylece sinema gösterimi yalnızca belirli ülkelerle sınırlı kalırken, küresel erişim dijital platform üzerinden sağlanacaktır.