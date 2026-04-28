Teknolojik icatlardan hangisi, insanlık tarihinde diğerlerinden daha önce kullanılmaya başlanmıştır?

Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin ilgisini üzerine çekiyor. Eğlenceli sunumu ve düşündüren içerikleriyle öne çıkan program, yayın sonrası en çok konuşulan konular arasında yer almayı sürdürüyor. Teknolojik icatlardan hangisi, insanlık tarihinde diğerlerinden daha önce kullanılmaya başlanmıştır?

TEKNOLOJİK İCATLARDAN HANGİSİ, İNSANLIK TARİHİNDE DİĞERLERİNDEN DAHA ÖNCE KULLANILMAYA BAŞLANMIŞTIR?

Radyo

Fotoğraf makinesi

Telefon

Telgraf

Cevap : Fotoğraf makinesi

Fotoğraf makinesi (1820'lerin sonu)

Telgraf (1837)

Telefon (1876)

Radyo (1895)

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
