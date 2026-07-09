Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrıldı mı, Tarık Biberovic nereye gitti, hangi NBA takımına gitti?

Fenerbahçe Beko formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Nba'e transfer olan Tarık Biberovic'in yeni adresi Dallas Mavericks oldu. Uzun süredir gündemde olan ayrılık sürecinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, "Tarık Biberovic nereye gitti?" ve "Hangi NBA takımına transfer oldu?" soruları da yanıt buldu. İşte Tarık Biberovic transferine dair tüm detaylar.

TARIK BİBEROVİC FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ!

Fenerbahçe Beko'da önemli başarılara imza atan milli basketbolcu Tarık Biberovic, sarı-lacivertli kulübe veda etti. Fenerbahçe Kulübü, yaptığı resmi açıklamayla genç yıldızın kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Böylece uzun süredir gündemde olan "Tarık Biberovic Fenerbahçe'den ayrıldı mı?" sorusu da resmen yanıt bulmuş oldu.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında henüz 17 yaşındayken takıma katılan Tarık Biberovic'in gösterdiği özveri, mücadeleci kimliği ve Fenerbahçelilik duruşuyla kulübün simge isimlerinden biri haline geldiği vurgulandı. Açıklamada, milli basketbolcunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığı belirtilirken, kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

FENERBAHÇE FORMASIYLA TARİHE GEÇTİ

Tarık Biberovic, Fenerbahçe kariyerinde kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı. Genç yıldız, sarı-lacivertli formayla 1 EuroLeague şampiyonluğu, 4 Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşayarak kulübün en başarılı isimleri arasında yer aldı.

17 YAŞINDA GELDİ, YILDIZ OLARAK AYRILDI

2018 yılında altyapıdan yetişmesi hedefiyle Fenerbahçe kadrosuna katılan Tarık Biberovic, yıllar içerisinde gösterdiği gelişimle takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Hem savunmadaki enerjisi hem de hücumdaki katkısıyla dikkat çeken milli basketbolcu, Avrupa basketbolunun önemli isimleri arasına girmeyi başardı.

NBA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Tarık Biberovic'in NBA kariyerinde de başarılar elde edeceğine olan inanç dile getirildi. Sarı-lacivertli kulüp, "Bu bir veda değil, tekrar görüşünceye dek" ifadeleriyle milli oyuncuya duygusal bir mesaj gönderirken, Tarık Biberovic de kariyerinde yeni bir sayfa açarak NBA'de mücadele etmeye hazırlanıyor.