Tarihte bugün ne oldu? 22 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?
22 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal olaylar açısından öne çıkan gelişmelerle anılan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor.
OLAYLAR
- 1915 – I. Dünya Savaşı sırasında Ypres (Belçika) Cephesi’nde Alman kuvvetleri ilk kez kitlesel şekilde klor gazı kullanarak kimyasal savaş dönemini başlattı.
- 1970 – Dünya Günü (Earth Day) ilk kez kutlandı. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan bu girişim zamanla küresel bir çevre hareketine dönüştü.
- 2016 – Paris İklim Anlaşması Birleşmiş Milletler’de imzaya açıldı. 170’ten fazla ülkenin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atıldı.
- Türkiye’de 22 Nisan’a dair ulusal ölçekte öne çıkan büyük bir tarihsel olay kaydı sınırlı olmakla birlikte, bu tarih genellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hazırlık süreci içinde anılmaktadır.
DOĞUMLAR
- 1724 – Immanuel Kant, Alman filozof (modern felsefenin en etkili isimlerinden biri).
- 1870 – Vladimir Lenin, Sovyetler Birliği’nin kurucu lideri.
- 1904 – J. Robert Oppenheimer, atom bombası projesiyle ilişkilendirilen teorik fizikçi (tarihsel kaynaklarda doğum yılı farklılık gösterebilir).
ÖLÜMLER
- 1916 – Jack London, Amerikalı yazar (Vahşetin Çağrısı, Martin Eden).
- 2004 – Dolf van der Linden, Hollandalı orkestra şefi ve besteci.