Tarihte bugün ne oldu? 22 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

22 Nisan, tarih boyunca farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Siyasetten bilime, kültürden toplumsal yaşama kadar birçok önemli olay, bu tarihe dair kalıcı izler bırakmış durumda. Farklı dönemlerde yaşanan gelişmeler, etkileriyle günümüze kadar uzanan bir tarihsel arka plan oluştururken, 22 Nisan’ın taşıdığı anlam ve önem merak edilmeye devam ediyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1915 – I. Dünya Savaşı sırasında Ypres (Belçika) Cephesi’nde Alman kuvvetleri ilk kez kitlesel şekilde klor gazı kullanarak kimyasal savaş dönemini başlattı.

1970 – Dünya Günü (Earth Day) ilk kez kutlandı. Çevre bilincini artırmayı amaçlayan bu girişim zamanla küresel bir çevre hareketine dönüştü.

2016 – Paris İklim Anlaşması Birleşmiş Milletler’de imzaya açıldı. 170’ten fazla ülkenin katılımıyla iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım atıldı.

Türkiye’de 22 Nisan’a dair ulusal ölçekte öne çıkan büyük bir tarihsel olay kaydı sınırlı olmakla birlikte, bu tarih genellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi hazırlık süreci içinde anılmaktadır.

DOĞUMLAR

1724 – Immanuel Kant, Alman filozof (modern felsefenin en etkili isimlerinden biri).

1870 – Vladimir Lenin, Sovyetler Birliği’nin kurucu lideri.

1904 – J. Robert Oppenheimer, atom bombası projesiyle ilişkilendirilen teorik fizikçi (tarihsel kaynaklarda doğum yılı farklılık gösterebilir).

ÖLÜMLER