Tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

16 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda dikkat çekici gelişmelerin yaşandığı günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, hem dünya tarihinde hem de toplumsal hafızada iz bırakan dönüm noktalarıyla bu tarihi anlamlı hale getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 16 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1889: Charlie Chaplin (sinema oyuncusu ve yönetmen) doğdu.
  • 1927: Joseph Ratzinger (Papa XVI. Benedictus) doğdu.
  • 1965: Martin Lawrence (aktör ve komedyen) doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1828: Francisco Goya (İspanyol ressam) hayatını kaybetti.
  • 2008: Edward Lorenz (kaos teorisinin öncülerinden bilim insanı) öldü.

OLAYLAR

  • 1917: Vladimir Lenin, Rusya’ya dönüşü sırasında Petrograd’a ulaştı.
  • 1922: Almanya ile Sovyet Rusya arasında Rapallo Antlaşması imzalandı.
  • 1947: Texas City Liman Patlaması, ABD’de büyük bir felakete yol açtı.
  • 2014: Güney Kore’de Sewol feribot kazası meydana geldi.
