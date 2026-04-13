Tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

13 Nisan, tarihin farklı dönemlerinde yaşanan önemli gelişmelerle dikkat çeken; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olayların hafızalarda yer edindiği özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçmişten bugüne uzanan bu çarpıcı olaylar, tarihin akışına yön veren gelişmelerle birlikte hatırlanmaya devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

  • 1204 – IV. Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis (İstanbul), Haçlılar tarafından yağmalandı.
  • 1598 – Fransa Kralı IV. Henri, Nantes Fermanı ile Protestanlara dini özgürlük tanıdı.
  • 1960 – ABD, dünyanın ilk navigasyon uydusu Transit 1B’yi fırlattı.
  • 1970 – Apollo 13 uzay görevinde ciddi bir oksijen tankı patlaması yaşandı.
  • 1994 – Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasına zemin hazırlayan Marakeş Anlaşması imzalandı.
  • 2014 – Güney Kore’de feribot kazası (Sewol) meydana geldi; yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de 13 Nisan’a özel belirgin tek bir “ulusal olay günü” bulunmamakla birlikte, çeşitli yerel ve siyasi gelişmeler farklı yıllarda bu tarihe denk gelmiştir.

  • 1743 – Thomas Jefferson (ABD’nin 3. Başkanı)
  • 1906 – Samuel Beckett (Yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi)
  • 1950 – Ron Perlman (ABD’li oyuncu)
  • 1973 – Ricky Schroder (Oyuncu)
  • 1977 – Al Green (ABD’li şarkıcı – farklı kaynaklarda doğum tarihi varyasyonları bulunur)

  • 1695 – Jean de La Fontaine (Fransız fabl yazarı)
  • 1945 – Ernst Cassirer (Felsefeci)
  • 1997 – George Wald (Nobel ödüllü biyokimyacı)
  • 2016 – Allan Holdsworth (Caz gitaristi)
  • 2022 – Estelle Harris (Oyuncu – “Seinfeld” dizisiyle tanınır)
