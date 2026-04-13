Tarihte bugün ne oldu? 13 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

13 Nisan, tarih sahnesinde iz bırakan önemli gelişmelerin yaşandığı; siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam açısından dönüm noktası niteliği taşıyan olaylarla öne çıkan özel günlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte yaşanan gelişmeler, etkileriyle geçmişten bugüne uzanan bir iz bırakırken, hafızalarda yerini korumayı sürdürüyor. Konuya dair tüm ayrıntılar haberin devamında…

OLAYLAR

1204 – IV. Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis (İstanbul), Haçlılar tarafından yağmalandı.

1598 – Fransa Kralı IV. Henri, Nantes Fermanı ile Protestanlara dini özgürlük tanıdı.

1960 – ABD, dünyanın ilk navigasyon uydusu Transit 1B’yi fırlattı.

1970 – Apollo 13 uzay görevinde ciddi bir oksijen tankı patlaması yaşandı.

1994 – Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasına zemin hazırlayan Marakeş Anlaşması imzalandı.

2014 – Güney Kore’de feribot kazası (Sewol) meydana geldi; yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’de 13 Nisan’a özel belirgin tek bir “ulusal olay günü” bulunmamakla birlikte, çeşitli yerel ve siyasi gelişmeler farklı yıllarda bu tarihe denk gelmiştir.

DOĞUMLAR

1743 – Thomas Jefferson (ABD’nin 3. Başkanı)

1906 – Samuel Beckett (Yazar, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi)

1950 – Ron Perlman (ABD’li oyuncu)

1973 – Ricky Schroder (Oyuncu)

1977 – Al Green (ABD’li şarkıcı – farklı kaynaklarda doğum tarihi varyasyonları bulunur)

ÖLÜMLER