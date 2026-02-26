Haberler

Talisca neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Talisca sakat mı, cezalı mı yedek mi?

Talisca neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Talisca sakat mı, cezalı mı yedek mi?
Güncelleme:
Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maç öncesi taraftarlar dikkatle kadroya bakıyor. Özellikle Brezilyalı yıldız Talisca'nın listede olmaması kafalarda soru işareti yarattı. Peki Talisca sakat mı, yoksa cezalı mı? Yoksa teknik direktör tarafından yedek kulübesinde mi tutuluyor? İşte maç öncesi tüm detaylar…

Fenerbahçe'nin hücum gücünü simgeleyen Talisca, Nottingham Forest karşısında kadroda yer almıyor. Bu durum futbolseverler arasında "Talisca neden yok?" sorusunu gündeme getirdi. Oyuncunun sakatlığı, cezası veya teknik direktör kararıyla yedek bırakılması ihtimalleri maç öncesi merak konusu. Detaylı kadro analizi ve maç öncesi gelişmeler haberimizde…

NOTTINGHAM FOREST-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki kritik maç, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak ve futbolseverler TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Karşılaşma, Türkiye saati ile 23:00'te başlayacak.

TRT 1'DEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçını TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanalları kullanabilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak maç seyredilebiliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Nottingham Forest ve Fenerbahçe, City Ground Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İngiltere'deki bu tarihi karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

TALISCA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Talisca, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.

