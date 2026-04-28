Taksim metro açık mı, kapalı mı? (28-29 Nisan) Taksim metro neden kapandı?

Metro İstanbul, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının işletme durumuna ilişkin gün içinde iki ayrı açıklama yaptı. Açıklamalarda hem kapatma kararı hem de yeniden açılma bilgisi paylaşıldı.

TAKSİM METRO KAPALI MI, AÇIK MI?

Metro İstanbul tarafından yapılan ilk açıklamada, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi. Bu süreçte metro araçlarının Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam ettiği ve yolcuların farklı duraklara yönlendirildiği aktarıldı. Taksim Meydanı çevresinde ise polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındığı duyuruldu.

Gün içinde yapılan ikinci açıklamada ise söz konusu hatların yeniden işletmeye açıldığı bilgisi paylaşıldı. Metro İstanbul’un duyurusunda, M2 hattındaki Taksim istasyonu ile F1 füniküler hattının tekrar hizmet vermeye başladığı ifade edildi. Böylece gün içerisinde değişen ulaşım düzeni, yapılan yeni bilgilendirmeyle birlikte normale döndü.

TAKSİM METRO NEDEN KAPANDI?

Metro İstanbul’un ilk duyurusunda, Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda kapatıldığı belirtildi. Açıklamada kararın gerekçesine dair detay paylaşılmazken, uygulamanın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi. Bu kapsamda metro araçları Taksim durağında yolcu alıp indirmeden seferlerine devam etti.

Öte yandan şehir genelinde ulaşımı etkileyen bir diğer gelişme de M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaşandı. Mecidiyeköy-Çağlayan istasyonları arasındaki tünelde, makas bölgesinde yer altı suyu akış kaynağındaki artış nedeniyle çalışma başlatıldığı açıklandı. Bu nedenle Nurtepe ile Mecidiyeköy arasında ulaşım ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlandı. Nurtepe İstasyonu’nda yolcuların otobüslere yönlendirilmesi sonucu uzun kuyruklar oluştu, yoğunluk çevredeki cadde ve sokaklara kadar ulaştı ve araç trafiğinde aksama yaşandı.