Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Süt Kardeşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Süt Kardeşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Süt Kardeşler konusu nedir, Süt Kardeşler oyuncuları kimler ve Süt Kardeşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekildiği yer, oyuncu kadrosu ve konusu yeniden merak konusu oldu. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, usta oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan sahneleriyle yıllardır ilgi görmeye devam ediyor. İşte Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne? sorularının yanıtı...

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının kült yapımları arasında gösterilen Süt Kardeşler, 1976 yılında çekildi. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği film, yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Gulyabani" adlı eserinden sinemaya uyarlandı. Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, aradan geçen yıllara rağmen en çok izlenen Yeşilçam filmleri arasında yer almayı sürdürüyor.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Süt Kardeşler filminin büyük bölümü İstanbul Yeşilköy'de çekildi. Filmde dikkat çeken tarihi konak olarak bilinen Simenoğlu Köşkü kullanılırken, bazı sahneler ise Sarıyer Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı'nda çekildi. Filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği mekanlar günümüzde de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Osmanlı döneminde bahriye eri olan Şaban ve Ramazan'ın yanlış anlaşılmalarla başlayan komik maceralarını konu alıyor. Sütannesi Melek Hanım'ın konağına gelen Ramazan'ın, Şaban sanılmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Gerçek Şaban ve damat Bayram'ın da konağa gelmesiyle yaşanan karışıklıklar, Gulyabani efsanesinin de devreye girmesiyle eğlenceli ve unutulmaz sahnelere dönüşür.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yeşilçam'ın yıldız isimlerini bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Kemal Sunal – Şaban

• Şener Şen – Hüsamettin

• Halit Akçatepe – Ramazan

• Adile Naşit – Melek

• Hale Soygazi – Bihter

• Ayşen Gruda – Emine

• Ergin Orbey – Bayram

• Ali Şen – Kerami

• Jale Altuğ – Afife

• Yasemin Esmergül – Yasemin

• Türker Tekin – Kahya

• Dinçer Çekmez – Çavuş

• Feridun Çölgeçen – Sarraf Efendi