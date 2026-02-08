Haberler

Süt Kardeşler filmi ne zaman, nerede çekildi? Süt Kardeşler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Süt Kardeşler filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Süt Kardeşler konusu, özeti ve Süt Kardeşler oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Süt Kardeşler filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Süt Kardeşler filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Süt Kardeşler filmini izleyecek olanların merak ettiği Süt Kardeşler konusu nedir, Süt Kardeşler oyuncuları kimler ve Süt Kardeşler özeti gibi konuları inceliyoruz.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türk sinemasının kült komedilerinden Süt Kardeşler, yanlış kimlikler ve bitmeyen karmaşalar üzerine kurulu eğlenceli bir hikâye sunar. Yıllardır kimsenin sahiplenemediği bir konakta yaşayan Melek Hanım, süt oğlu sandığı Şaban yerine onun arkadaşı Ramazan'ı eve kabul eder. Üstelik sert mizaçlı ağabeyi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Ancak konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın da gelmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hâl alır. Şaban'ın, Bayram'ın kardeşi Bihter'e olan saf ve komik aşkı da hikâyeye ayrı bir renk katar. İşler, Bayram'ın babasının konağa "Gulyabani" adında bir canavar sokmasıyla iyice karışır. Tüm bu karmaşayı çözen Şaban, damat Bayram ve emir eri Ramazan, sonunda madalyayla ödüllendirilir.

SÜT KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal – Şaban

Şener Şen – Hüsamettin

Adile Naşit – Melek Hanım

Halit Akçatepe – Ramazan

Hale Soygazi – Bihter

Ayşen Gruda – Emine

Ergin Orbey – Bayram

Jale Altuğ – Afife

Yasemin Esmergül – Yasemin

Ali Şen – Kerami Bey (Amca)

Türker Tekin – Kahya

Dinçer Çekmez – Çavuş

Feridun Çölgeçen – Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında sinemaseverlerle buluşan Süt Kardeşler filminin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy semtinde bulunan Simenoğlu Köşkü'nde yapıldı. Yeşilçam'ın ve özellikle Arzu Film yapımlarının vazgeçilmez mekânlarından biri olan bu köşk, 1979 yılına kadar birçok filme ev sahipliği yaptı. Filmde Kerami Bey ve ailesinin yaşadığı köşk sahneleri için ise Sarıyer Yeniköy'de yer alan Said Halim Paşa Yalısı kullanıldı. Bu ikonik mekânlar, filmin atmosferine unutulmaz bir görsel zenginlik kattı.

