Sevilen yarışma programı Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler, birleşme partisi ile ekranlara damga vurdu. Dün akşam yayınlanan bölümde, yarışmacılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de şarkı yarışması heyecanı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Jüri üyelerinin takımlarını belirlediği ve seyirci oylamasının sonucu belirlediği yarışmada, renkli performanslar ve unutulmaz anlar öne çıktı. Peki, Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? Birleşme partisi şarkı yarışmasının ödülü ne? Detaylar...

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Dün akşamki birleşme partisinde Survivor şarkı yarışmasını, jüri üyeleri Deniz Seki, Burak Kut ve Murat Boz yönetti. Yarışma sırasında performanslar değerlendirilerek takımlar oluşturuldu:

Deniz Seki'nin Takımı: Murat, Nagihan, Engincan, Osman Can, Can Berkay, Beyza

Burak Kut'un Takımı: Seda, Gözde, Mert Nobre, Deniz, Lina

Murat Boz'un Takımı: Sude, Ramazan, Nefise, Sercan, Barış, Seren Ay

Takımların performansları sırasında yarışmacılar sahnede renkli anlar yaşattı. Seyircinin yoğun ilgisi ve Acun Ilıcalı'nın başlattığı oylama sürecinin ardından kazanan takım belli oldu.

Oylama sonucu: Deniz Seki’nin takımı kazandı.

Bireysel olarak ise yarışmada birinci olan isim Beyza oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASININ ÖDÜLÜ NE?

Survivor birleşme partisinde kazanan takım ve bireysel birincinin ödülleri, yarışmanın geleneksel heyecanını yansıtacak şekilde organize edildi. Takım olarak Deniz Seki’nin takımı, ödül olarak özel bir etkinlik ve sürprizlerle ödüllendirildi. Bireysel birincilik ise Beyza’ya özel bir hediye ve sosyal medya üzerinden geniş bir tanıtım fırsatı sundu.

Bu ödüller, yarışmacılar arasında motivasyonu artırırken, seyircinin de yarışmaya olan ilgisini üst seviyede tuttu.

BİRLEŞME PARTİSİNİN UNUTULMAZ ANLARI

Birleşme partisi sadece yarışma değil, aynı zamanda geçmişten gelen önemli buluşmalara da sahne oldu. Özellikle Deniz Seki ve Bayhan ikilisi, yıllar önce Popstar programında yaşanan tartışmaların ardından ilk kez aynı sahneyi paylaştı.

İkili, tam 23 yıl sonra Survivor’da bir araya gelerek Deniz Seki’nin ünlü şarkısı Adaletsiz Seçim'i seslendirdi. Bu performans, yarışmacılar tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medyada gündem oldu.