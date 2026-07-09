Süper Lig ne zaman başlıyor, maçlar ne zaman başlıyor?

Yeni sezonda şampiyonluk yarışını yakından takip etmek isteyen futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarihi araştırıyor. Fikstür çekiminin tamamlanmasının ardından gözler ilk hafta maç programına çevrilirken, "Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte yeni sezon öncesi Süper Lig'in başlangıç tarihi ve ilk hafta heyecanına dair son bilgiler.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonuna ilişkin lig takvimini duyurdu. Süper Lig'den 3. Lig'e kadar tüm profesyonel liglerde sezon başlangıç ve bitiş tarihleri netleşirken, futbolseverlerin merak ettiği "Süper Lig ne zaman başlıyor?" sorusu da yanıt buldu. İşte 2026-2027 sezonunun ayrıntılı takvimi...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF'nin açıkladığı takvime göre Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında oynanacak 16. hafta maçlarının ardından tamamlanacak. Devre arasının ardından ikinci yarı ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta mücadeleleriyle başlayacak. Sezonun son haftası ise 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak.

1. LİG'DE SEZON TAKVİMİ BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon 7-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında başlayacak. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki maçların ardından sona erecek.

İkinci devre 8-11 Ocak 2027 tarihlerinde başlayacak ve normal sezon 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak. Ayrıca ligin 5, 10, 26 ve 34. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

NESİNE 2. LİG'DE MAÇLAR EYLÜL AYINDA BAŞLAYACAK

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak, normal sezon ise 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak. Ligde 12, 24 ve 29. hafta maçları hafta içi oynanacak.

NESİNE 3. LİG TAKVİMİ AÇIKLANDI

Nesine 3. Lig'de de sezon başlangıç tarihi 2. Lig ile aynı olacak. Takımlar 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde ilk hafta maçlarına çıkacak.

İlk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona ererken, ikinci yarı 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak. Normal sezonun bitiş tarihi ise 24 Nisan 2027 olarak açıklandı. Ligde 11, 22 ve 28. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

PLAY-OFF TAKVİMİ DAHA SONRA DUYURULACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarının tarihlerinin ilerleyen dönemde ayrıca açıklanacağını bildirdi. Böylece kulüpler, sezon planlamalarını açıklanan resmi takvime göre şekillendirecek.