Stranger Things Eddie öldü mü, Eddie geri dönecek mi?

STRANGER THİNGS EDDİE ÖLDÜ MÜ?

Stranger Things'in beşinci sezonu 26 Kasım'da izleyiciyle buluştu ve ilk dört bölüm yayımlanır yayımlanmaz gündeme damga vurdu. Sevilen eski karakterlerden Eddie Munson'ın nihai durumu da netlik kazanırken, dizi boyunca tasarlanan ölüm sahnelerine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapım final sezonuna doğru ilerlerken, dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler de projeye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Matt ve Ross Duffer; Barb Holland (Shannon Purser), Bob Newby (Sean Astin), Billy Hargrove (Dacre Montgomery) ve Eddie Munson (Joseph Quinn) gibi karakterlerin gelişimi ve önemine özellikle dikkat çekti.

Son olarak Eddie'nin 4. sezon sonunda hayatını kaybetmesi, karakteri seven izleyicileri derinden etkilemişti.

STRANGER THINGS'TE EDDIE'NİN AKIBETİ

Stranger Things'in iz bırakan karakterlerinden Eddie Munson'ın kaderi, beşinci sezonda nihayet netleşmiş durumda. 4. sezonun finalinde Demogorgon tarafından öldürülen Eddie'nin, yeni sezonda "vampirimsi" bir doğaüstü formda geri dönebileceğine yönelik söylentiler bile gündemdeki yerini koruyor.