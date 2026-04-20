SON DEPREMLER! 20 Nisan deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Türkiye genelinde 20 Nisan sabah saatlerinde hissedilen hafif sarsıntılar, birçok ilde kısa süreli bir tedirginliğe neden oldu. Güne beklenmedik bir hareketlilikle başlayan vatandaşlar, yaşanan durumun deprem olup olmadığını öğrenmek için resmi kaynaklara yönelirken, “Deprem mi oldu?” sorusu sosyal medyada hızla gündemin üst sıralarına yerleşti. Art arda yapılan paylaşımlar ve iddialar ise belirsizliği artırırken, gözler yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 20 Nisan 2026 itibarıyla anlık olarak izlemeyi sürdürüyor.

Ülke genelindeki yüksek hassasiyetli deprem ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi hızlı şekilde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. “Son Depremler” listeleri, vatandaşlar ve uzmanlar tarafından güvenilir kaynak olarak yakından takip ediliyor.

AFAD, 20 Nisan 2026 tarihli deprem kayıtlarını düzenli olarak güncellemeye devam ediyor. Yayınlanan listelerde sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylar yer alıyor.

7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler sürekli yenilenirken, yetkililer sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış içeriklerin paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyarıyor.

Türkiye genelinde 20 Nisan sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sarsıntı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında yeniden “Deprem mi oldu?” sorusunu öne çıkardı.

Sarsıntıyı hisseden kişiler, Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem kayıtlarını inceleyerek detayları araştırmaya yönelirken, yetkililer yalnızca resmi kaynakların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.