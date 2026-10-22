Sinem Ünsal kimdir? Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal nereli?

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Sinem Ünsal, yüzü olduğu giyim markası İpekyol'un bir etkinliğinde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'in başrol oyuncusu, dizinin çekildiği şehir için "Mardin artık memleketim hâline geldi" dedi.

SİNEM ÜNSAL MARDİN İÇİN NE DEDİ?

Sinem Ünsal, Uzak Şehir'in çekimleri için bulunduğu Mardin'i artık memleketi gibi gördüğünü, setteki ekibin de aile gibi olduğunu söyledi. Her yeni bölümün senaryosu geldiğinde oyuncuların heyecanlandığını anlatan Ünsal, dizinin yazarının seyirciyi ters köşe yapmayı sevdiğini ekledi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 2017'den bu yana dizilerde oynayan bir oyuncu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat okudu ve 2016'da mezun oldu, oyunculuk derslerini de Müfit Aytekin Atölye'de aldı.

Tiyatroda Raif ile Letafet oyununda sahneye çıktı ve 2019'da Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı ödülünü kazandı.

SİNEM ÜNSAL KAÇ YAŞINDA?

Sinem Ünsal 33 yaşında. 21 Haziran 1993'te doğdu.

SİNEM ÜNSAL NERELİ?

Sinem Ünsal İzmirli. İzmir'de doğdu ve Foça'da büyüdü; babasının ailesi Azerbaycan, annesinin ailesi Çerkez kökenli. Mardin'le bağı ise işten geliyor, çünkü Uzak Şehir bu şehirde çekiliyor.

SİNEM ÜNSAL UZAK ŞEHİR'DE KİMİ OYNUYOR?

Sinem Ünsal, 2024'te başlayan Uzak Şehir'de Alya Albora'yı oynuyor. Alya, Boran Albora'nın dul eşi ve Cihan Deniz'in annesi; dizide kararlarından kolay dönmeyen, özgürlüğüne düşkün bir kadın olarak çiziliyor.

SİNEM ÜNSAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinem Ünsal ilk kez 2017'de Çoban Yıldızı'nda Güneş rolüyle ekrana çıktı. Aynı yıl başlayan Siyah Beyaz Aşk'ta Gülsüm Aslan'ı, 2018'de Kızım'da Sevgi'yi oynadı. İlk başrolü, 2019-2021 arasında yayınlanan Mucize Doktor'daki Nazlı'ydı.

2021'de Fox'un Elbet Bir Gün dizisinde Feride ve Gizem karakterlerini canlandırdıktan sonra 2022'de Gizli Saklı'da Naz Arıca'yı, 2024'te Kanal D'nin Senden Önce dizisinde Merve Dağıstan'ı oynadı.