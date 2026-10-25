Serkan Özbalta kimdir? Erzurumspor'un hocası hangi takımları çalıştırdı?

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Erzurumspor, Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini 9. haftada Gaziantep'te aldı: Serkan Özbalta'nın takımı 24 Ekim 2026'da Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda ev sahibi Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek sahadan ayrıldı.

Maçın en çok konuşulan anı ise ev sahibinin kulübesinden çıktı. İkinci yarıda oyuna giren stoper Arda Kızıldağ, sahada yalnız 13 dakika kalabildi ve 58. dakikada oyundan alınınca formasını çıkarıp soyunma odasına gitti.

SERKAN ÖZBALTA GAZİANTEP FK MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Serkan Özbalta, maçtan sonra Gaziantep'ten eli boş dönmek istemediklerini söyledi. Plan belliydi: topa sahip olmak ve kontra atağa çıkmak. Özbalta sonucu "çok özel ve bence güzel bir galibiyet" diye tarif etti, üç puanlı sistemde ligde neyin ne olacağının şimdiden belli olmadığını da ekledi.

Erzurumspor'un sıradaki rakibi Çorum FK. Özbalta, bu maç için taraftarları tribünleri doldurmaya çağırdı.

SERKAN ÖZBALTA KİMDİR?

Serkan Özbalta, Erzurumspor'un teknik direktörü. 2025'te göreve gelen eski orta saha oyuncusu, takımı 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig şampiyonu yaptı ve Süper Lig'e taşıdı.

Teknik direktörlüğe Keçiörengücü'nde başladı. Ankara kulübünde yıllarca altyapıda ve sportif direktör olarak çalıştıktan sonra, 2017-2018 sezonunun ortasında A takımın başına geçti; ilk maçlarda yalnız 1 puan alan takım son 10 maçta 20 puan topladı, sezonu 64 puanla beşinci bitirdi ve play-off'ta Afyonspor'a elendi.

SERKAN ÖZBALTA KAÇ YAŞINDA?

Serkan Özbalta 47 yaşında. 5 Şubat 1979'da doğdu.

SERKAN ÖZBALTA NERELİ?

Serkan Özbalta Trabzonlu. Trabzon'un Of ilçesinde doğan teknik adam, oyunculuğunun son yıllarında memleketinin takımı Ofspor'un formasını da giydi.

SERKAN ÖZBALTA HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Serkan Özbalta, Keçiörengücü ile 2018-2019 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu oldu. Takım 34 maçta 23 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 76 puan topladı, iç sahada hiç kaybetmedi ve kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıktı.

2020-2021 sezonunda Manisa FK'nın başına geçti. Takım 2. Lig'i yenilgisiz şampiyon olarak bitirdi. Ocak 2022'de Altay'a gelen Özbalta, aynı yılın haziranında Hatayspor'la iki yıllık sözleşme imzaladı, sonra Sakaryaspor'u çalıştırdı. 2023-2025 arasında başında olduğu takım, Erzurumspor'un sıradaki rakibi Çorum FK'ydı.

SERKAN ÖZBALTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Serkan Özbalta futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. İlk profesyonel sözleşmesini Erzincanspor'la imzaladı, ardından orta sahada Altay, Mersin İdman Yurdu, Keskinspor, Gümüşhanespor, Ünyespor, Maltepespor, Kahramanmaraşspor, Giresunspor, Bağlumspor ve Ofspor'da forma giydi. Oyunculuğu bitince antrenörlüğe geçti.