Seren Ay neden diskalifiye oldu?

Seren Ay neden diskalifiye oldu sorusu, izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Yarışmanın son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası alınan bu kararın perde arkası araştırılırken, sosyal medyada da konuya ilişkin çok sayıda yorum yapıldı. Diskalifiye gerekçesinin kurallara aykırı davranışlar olup olmadığı ise gündemdeki yerini koruyor.

Seren Ay diskalifiye kararıyla gündeme oturdu. Programın yayınlanan son bölümünde yaşanan olayların ardından jüri ve yapım ekibinin aldığı bu kritik karar, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Diskalifiyenin nedeni ve detaylarıyla ilgili resmi açıklamalar beklenirken, gelişmeler haber sitelerinde geniş yankı buldu.

SURVİVOR’DA ŞOK KARAR: SEREN AY YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Seren Ay Çetin, 26 Nisan 2026 tarihinde ekrana gelen bölümde yaşanan olayların ardından yarışmadan diskalifiye edildi. Yarışmacı Lina ile yaşadığı sert tartışmanın kavgaya dönüşmesi, yapım ekibini harekete geçirdi ve kritik karar kısa sürede açıklandı.

DAHA ÖNCE DE UYARILMIŞTI

Yarışma süresince zaman zaman diğer yarışmacılarla gerilim yaşayan Seren Ay Çetin’ın daha önce de benzer davranışları nedeniyle uyarı aldığı biliniyordu. Bu son olayın, önceki ihlallerle birleşince diskalifiye sürecini hızlandırdığı değerlendiriliyor.

ACUN ILICALI’DAN NET AÇIKLAMA

Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, kararın arkasındaki gerekçeyi ada düzeninin bozulması ve yarışmacı güvenliğinin riske atılması olarak açıkladı. Ilıcalı’nın, yarışmacıyla yaptığı görüşmede “Her şeye bahanen var” sözleriyle tepki göstermesi dikkat çekti.

İZLEYİCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan diskalifiye kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı izleyiciler alınan kararı desteklerken, bazıları ise daha hafif bir yaptırım uygulanması gerektiğini savundu. Tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

