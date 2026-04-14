Selin Toplusoy’un hayatını kaybettiği yönündeki haberler sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Kamuoyunda merak uyandıran “Selin Toplusoy neden öldü?” sorusu yanıt ararken, olayın detaylarıyla ilgili belirsizlik sürüyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar beklenirken, ölüm sebebine dair kesin bilgiler henüz paylaşılmış değil.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Selin Toplusoy’un vefatıyla ilgili detaylar yeniden gündeme geldi. Küçük yaşta hayatını kaybeden Selin’in ölüm nedeni merak edilirken, daha önce ortaya çıkan bilgiler acı gerçeği gözler önüne serdi.

Gazeteci Bülent Cankurt, iki yıl önce kaleme aldığı yazısında Selin Toplusoy’un ciddi bir hastalıkla mücadele ettiğini dile getirmişti. Cankurt, Selin’in küçük yaşta “amansız hastalık” olarak bilinen hastalıkla savaştığını ifade etmişti. Bu açıklama, olayın ardından yeniden hatırlanarak gündeme taşındı.

AİLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Selin Toplusoy’un annesi İpek Toplusoy’un bu süreçte büyük bir sınav verdiği belirtilmişti. Ailenin yaşadığı zor günler, kamuoyunda derin üzüntü yaratırken, Selin’in hastalığıyla ilgili detaylar da bu süreçte daha geniş kitleler tarafından öğrenildi.

KÜÇÜK YAŞTA GELEN ACI KAYIP

Henüz 8 yaşındayken hayatını kaybeden Selin Toplusoy’un vefatı, toplumda büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir hastalıkla mücadele ettiği belirtilen Selin’in yaşamını yitirmesi, hem ailesini hem de olayı takip edenleri yasa boğdu. Ölüm nedeni olarak hastalığı öne çıkarken, bu trajik kayıp uzun süre hafızalardan silinmeyecek.