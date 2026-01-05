Haberler

Selen Görgüzel elendi mi? Survivor Selen neden yok, nerede?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda ilk eleme gecesi heyecanı yaşandı. Düello etabında mücadele eden Selen Görgüzel, rakibine karşı üstünlük sağlayamayarak gündeme geldi. Bu gelişmenin ardından izleyiciler, Selen Görgüzel'in Survivor macerasının sona erip ermediğini merak etmeye başladı.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ilk eleme turunda yaşananlar dikkat çekti. Düelloda kaybeden isimlerden biri olan Selen Görgüzel'in akıbeti izleyiciler tarafından araştırılıyor. Selen Görgüzel elendi mi, yarışmada neden görünmüyor ve şu anda nerede olduğu soruları gündemde yer aldı.

SELEN GÖRGÜZEL SURVIVOR'A VEDA MI ETTİ?

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler sezonunda ilk eleme gecesi beklenmedik bir ayrılıkla sonuçlandı. Düello mücadelesinde istediği performansı sergileyemeyen Selen Görgüzel, gecenin sonunda yarışmaya veda eden ilk isim olarak gündeme geldi. Eleme sonrası gözler Kader Konseyi'nde alınan kararlara çevrildi.

İddialı açıklamalarla Survivor'a başlayan Selen Görgüzel, eleme potasından çıkamayarak Kader Konseyi'ne kaldı. Yarışma boyunca Ünlüler takımında istenmediği yönündeki söylentiler dikkat çekerken, alınan karar gecenin en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

GÖNÜLLÜLERDEN NET KARAR: "İSTEMİYORUZ"

Kader Konseyi'nde bu kez söz hakkı Gönüllüler takımına verildi. Yapılan oylamada Gönüllüler, Selen Görgüzel'in kendi takımlarına katılmasını istemediklerini açıkça ifade etti. Bu kararın ardından Selen Görgüzel'in Survivor 2026 yolculuğu resmen sona erdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Selen Görgüzel'in elenmesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı izleyiciler alınan kararı doğru bulurken, bazı kullanıcılar ise yarışmaya başından beri dahil edilmesini eleştiren yorumlarda bulundu. "Zaten neden geldi?" şeklindeki paylaşımlar dikkat çekti.

Osman DEMİR
