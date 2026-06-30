Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Seda Bakan, başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Rol aldığı dizi ve filmlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bakan hakkında “Seda Bakan kimdir?”, “Kaç yaşında, nereli?” soruları yeniden gündeme geldi. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve kariyerine dair merak edilen detaylar...

SEDA BAKAN KİMDİR?

Seda Bakan, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Geniş kitleler tarafından özellikle televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla tanınan Bakan, komedi ve dram türündeki yapımlarda gösterdiği oyunculukla dikkat çekmiştir. Yer aldığı projelerle Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

SEDA BAKAN KAÇ YAŞINDA?

Seda Bakan’ın doğum tarihi 10 Ekim 1985’tir. 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

SEDA BAKAN NERELİ?

Seda Bakan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğmuştur. Aslen Kocaelilidir.

SEDA BAKAN'IN KARİYERİ

Seda Bakan, oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başlamış ve kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır. Özellikle komedi türündeki projelerdeki doğal oyunculuğu ile geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

En bilinen yapımları arasında “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” dizisindeki performansı ve sonrasında rol aldığı çeşitli televizyon projeleri yer almaktadır. Sinema filmlerinde de yer alan Bakan, farklı karakterlere hayat vererek oyunculuk yelpazesini genişletmiştir.

Kariyeri boyunca hem dijital platform projelerinde hem de televizyon yapımlarında yer alan Seda Bakan, Türkiye’nin tanınan ve sevilen oyuncuları arasında yer almaktadır.