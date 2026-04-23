Samsunspor Trabzonspor maçı tek maç mı, rövanşı var mı, Samsunspor Trabzonspor galibi kiminle eşleşiyor?

ZTK Samsunspor Trabzonspor eşleşmesi sonrası gözler “galip olan kimle eşleşecek?” sorusuna çevrildi. Tek maç mı yoksa rövanşlı mı oynandığı merak edilirken, kazanan takımın bir üst turda karşılaşacağı rakip de futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Kupası’nda yoluna devam edecek ekip, turnuvadaki yeni eşleşmesini bu maçın sonucuna göre belirleyecek.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşması tek maç eleme usulüne göre oynanmaktadır. Bu nedenle mücadelede rövanş maçı bulunmuyor. Kazanan takım doğrudan bir üst tura yükselirken, kaybeden ekip turnuvaya veda ediyor. Bu format nedeniyle karşılaşmanın önemi daha da artarken, iki Karadeniz temsilcisinin mücadelesi büyük heyecana sahne oluyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR GALİBİ KİMLE EŞLEŞİYOR?

ZTK Samsunspor Trabzonspor maçının galibi, turnuvada yoluna devam ederek bir üst turda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, kupada ilerlemek isteyen takımlar için kritik bir viraj olarak görülüyor. Kazanan ekip hem çeyrek final yolunda avantaj elde edecek hem de turnuvadaki iddiasını sürdürme fırsatı yakalayacak.