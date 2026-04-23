Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! ZTK Samsunspor Trabzonspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

ZTK Samsun spor Trabzon spor maç skoru futbol gündemini hareketlendirirken, mücadelede yaşanan anlık gelişmeler taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Karşılaşmanın sonucu, golleri ve önemli pozisyonları araştırılırken “Samsun spor Trabzon spor canlı maç skoru” sorgusu öne çıkıyor. Maçın kaç kaç bittiği ya da devam edip etmediği bilgisi ise futbolseverler tarafından anbean takip ediliyor.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun spor ile Trabzon spor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır. Maçı televizyon üzerinden ya da internet yayınıyla takip etmek mümkündür.

A Spor, Türkiye genelinde farklı platformlardan erişilebilen bir spor kanalıdır.

A SPOR YAYIN BİLGİLERİ VE İZLEME KANALLARI

Karşılaşma A Spor üzerinden şu platformlardan izlenebilmektedir:

• Digiturk: 88. kanal

• D-Smart: 80. kanal

• Kablo TV: 142. kanal

• Tivibu: 381. kanal

• Turkcell TV+: 74. kanal

• Vodafone TV: 71. kanal

• Türksat uydusu ve internet yayını (şifresiz)

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 23 Nisan Perşembe günü oynanacaktır.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması saat 18:45’te başlayacaktır.

SAMSUNSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Samsun’da bulunan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacaktır. Karşılaşma, tek maç eleme sistemiyle oynanacak çeyrek final mücadelesi kapsamında büyük önem taşımaktadır.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Trabzonspor maçı henüz başlamadı.