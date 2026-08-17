Samsunspor Göztepe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Samsunspor Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Samsunspor Göztepe maçı 2-1'lik Samsunspor üstünlüğüyle devam ediyor.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

Samsunspor Göztepe maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor Göztepe maçı bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

SAMSUNSPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Samsunspor Göztepe maçı Samsun şehrinde bulunan Samsun 19 Mayıs stadyumda oynanacak.