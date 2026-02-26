Haberler

Şampiyonlar Ligi uzatmalar kaç dakika sürüyor, kaç devre oynanıyor (Juventus Galatasaray)?

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Galatasaray arasında oynanan kritik maçın uzatma dakikaları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi uzatmaları kaç dakika sürüyor ve maçın sonucunu belirleyecek ekstra süre ne kadar etkili olacak? İşte Juventus-Galatasaray mücadelesine dair detaylar ve uzatma süreleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Juventus ve Galatasaray arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında heyecan dorukta! Taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de maçın uzatma süreleri… Şampiyonlar Ligi uzatmaları kaç dakika sürüyor ve bu ekstra süre maçın kaderini nasıl etkiliyor? İşte detaylı bilgiler ve maçın kritik anları.

ŞAMPİYONLAR LİGİ UZATMALAR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Şampiyonlar Ligi'nde normal maç süresi 90 dakikadır ve beraberlik durumunda eleme turu maçlarında uzatma (extra time) uygulanır. Uzatma süresi toplam 30 dakikadır, yani:

• 2 devre, her biri 15 dakika.

• Arada kısa bir mola yoktur (oyun durdurulmaz, direkt devam eder).

Eğer uzatmalar sonunda da skor eşitse, maç penaltılara gider.

Osman DEMİR
