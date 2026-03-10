Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı geçerli mi, deplasman golü kalktı mı, ne zaman kalktı (Galatasaray Liverpool)?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ve spor otoriteleri, "deplasman golü kuralı devam ediyor mu yoksa kaldırıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kuralın uygulanıp uygulanmaması, iki takımın maç stratejisini belirlemede kritik rol oynuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALKTI MI?

Futbolseverler, Galatasaray-Liverpool gibi kritik eşleşmeler öncesi "deplasman golü kuralı hâlâ geçerli mi?" sorusunu merak ediyor. UEFA, bu konuda önemli bir değişiklik yaparak kuralı tamamen kaldırdı.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI ARTIK YOK

UEFA tarafından alınan karar doğrultusunda, 24 Haziran 2021 tarihinden itibaren deplasman golü kuralı tamamen kaldırılmıştır. Bu değişiklikle birlikte, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımın tur atlaması artık normal süre ve gerekirse uzatma/penaltılara bağlı olarak belirleniyor.

MAÇ TAKTİKLERİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞİKLİK

Deplasman golü kuralının kalkması, takımların maç planlarını doğrudan etkiliyor. Artık deplasmanda atılan goller çift değerli sayılmadığı için, ekipler daha dengeli ve temkinli bir oyun stratejisi izlemek zorunda kalıyor.