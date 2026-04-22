Şamil Tayyar seçim ile ilgili ne dedi?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, seçim sürecine ilişkin yaptığı son değerlendirmelerle siyasi gündemin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda hem yaklaşan seçim dönemine hem de 2026 yılına dair olası siyasi gelişmelere işaret eden Tayyar, “son düzlükteyiz” ifadeleriyle sürecin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti. Peki, Şamil Tayyar seçim ile ilgili ne dedi? Detaylar haberimizde.

ŞAMİL TAYYAR SEÇİM İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Tayyar’ın özellikle “sürpriz değişiklikler” vurgusu, yalnızca seçim sürecine değil, aynı zamanda devlet yönetimi ve siyasi partiler arası ilişkilerin geleceğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

Şamil Tayyar, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde 2026 yılına işaret ederek siyasi yapıda önemli dönüşümlerin yaşanabileceğini ifade etti. Paylaşımında hem parti içi dengelere hem de devlet kurumlarındaki olası değişimlere dikkat çeken Tayyar, sürecin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti.

Tayyar’ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı:

Gözlemim.

Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor.

 

Dilara Yıldız
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok

AK Parti 3 maddelik metni muhalefete sundu, birine itiraz geldi
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?

Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Türkiye'nin köklü şirketi icradan satılığa çıktı! İşte istenen ücret
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı

Ortaokul öğrencisinden kan donduran mesaj! Anında gözaltına alındı