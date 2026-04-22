Şamil Tayyar seçim ile ilgili ne dedi?

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, seçim sürecine yönelik yaptığı son değerlendirmelerle siyaset gündeminde yeniden öne çıktı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem 2026 yılına ilişkin öngörülerini hem de siyasi dengelerde yaşanabilecek olası değişimleri detaylı ifadelerle aktaran Tayyar, “son düzlükteyiz” sözleriyle dikkat çekti.

ŞAMİL TAYYAR SEÇİM İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Tayyar’ın özellikle “sürpriz değişiklikler” vurgusu, yalnızca seçim sürecine değil, aynı zamanda devlet yönetimi ve siyasi partiler arası ilişkilerin geleceğine dair yorumları da beraberinde getirdi.

Şamil Tayyar, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde 2026 yılına işaret ederek siyasi yapıda önemli dönüşümlerin yaşanabileceğini ifade etti. Paylaşımında hem parti içi dengelere hem de devlet kurumlarındaki olası değişimlere dikkat çeken Tayyar, sürecin kritik bir aşamaya girdiğini belirtti.

Tayyar’ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı:

Gözlemim.

Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor.