Salih Özcan kimdir, Almanya yerine neden Türkiye'yi seçti? Beşiktaşlı orta saha kaç yaşında, aslen nereli?

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Beşiktaş'ta bu sezon çıktığı 14 maçın hepsine ilk 11'de başlayan Salih Özcan, 15 Ekim 2026 akşamı Almanya'da ilk kez kulübede kaldı. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Hoffenheim'ı Rhein-Neckar-Arena'da 3-2 yendi; 28 yaşındaki orta saha ise maç boyunca oyuna girmedi.

HOFFENHEİM MAÇINDA NEDEN YEDEKTE KALDI?

AA'nın aktardığına göre teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 yendikleri maçın kadrosunda altı değişiklik yaptı. Dusan Vlahovic mide rahatsızlığı, Vaclav Cerny de sakatlığı yüzünden kadroya alınmazken Salih Özcan, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz ve Fabio Miretti yedek kulübesine çekildi. Onun yerine Wilfred Ndidi oynadı.

Fotomaç, Özcan'ın sezonda ilk kez yedek başladığını ve bu maçta forma giymediğini yazdı. Beşiktaş'ın gollerini Amir Murillo ve iki kez Hyeon-Gyu Oh attı. A Haber'in haberine göre galibiyetle Beşiktaş'ın puanı 6'ya çıktı.

SALİH ÖZCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Salih Özcan, Beşiktaş'ta forma giyen milli orta saha oyuncusu. 11 Ocak 1998'de Almanya'nın Köln kentinde doğdu, 28 yaşında. NTV'nin 2022'deki haberine göre merkez orta sahanın yanında ön libero ve on numara olarak da oynayabiliyor.

ASLEN NERELİ?

Cumhuriyet'in haberine göre Özcan aslen Malatyalı. Anne ve babası işçi göçüyle Almanya'ya gidenlerden. Türkiye Gazetesi de oyuncunun Malatyalı bir aileden geldiğini yazdı.

DOKUZ YAŞINDA KÖLN'E GİTTİ

Futbola amatör kulüp West Köln'de başladı ve 2007'de, henüz dokuz yaşındayken 1. FC Köln'ün altyapısına geçti; 2022'ye kadar bu kulübün oyuncusu olarak kaldı. A takımdaki ilk maçına Eylül 2016'da Schalke 04 karşısında çıktı. 2017'de Almanya'nın en iyi 19 yaş altı oyuncusuna verilen Fritz Walter Madalyası'nı aldı.

2019-2020 sezonunu kiralık olarak Holstein Kiel'de geçirdi, sonra Köln'e döndü. NTV'nin 2022'deki haberine göre Dortmund'a gitmeden önce Bundesliga'da 95 maçta 2 gol atmış, 5 asist yapmıştı.

DORTMUND'DA DÖRT YIL

Borussia Dortmund, Özcan'la Mayıs 2022'de 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Fanatik'e göre Dortmund bu transfer için Köln'e 5 milyon euro ödedi. 2024-2025 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Wolfsburg'da geçirdi. NTV'nin verilerine göre Dortmund formasıyla 96 maça çıkıp 2 asist yapan Özcan'ın sözleşmesi uzatılmadı ve oyuncu Haziran 2026'nın sonunda serbest kaldı.

ALMANYA YERİNE NEDEN TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ?

Özcan, Almanya'nın 15 yaş altından 21 yaş altına kadar bütün genç milli takımlarında oynadı. 2021'de Stefan Kuntz yönetimindeki Almanya Ümit Milli Takımı'yla Avrupa şampiyonu oldu.

Mart 2022'de Türkiye'yi tercih etti. Aspor'a konuşan Özcan, "ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim" dedi. Kararında Türkiye'nin başına geçen Kuntz'la çalışmış olmasının da payı olduğunu söyledi. NTV'ye göre Temmuz 2026 itibarıyla A Milli Takım'da 32 maçı ve 1 golü vardı. Tek golü İspanya'ya.

BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Özcan'la 9 Temmuz 2026'da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fanatik, oyuncunun yıllık net 2 milyon euro maaş ve imza parası alacağını yazdı. Özcan, kulübün o yazki beşinci transferiydi ve Hoffenheim deplasmanına kadar takımın oynadığı resmi maçların hepsinde ilk 11'de sahaya çıktı.