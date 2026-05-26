Sahur imsak mı güneş mi, arefe günü sahur ne zaman oluyor?

Sahur imsak mı güneş mi sorusu, özellikle Ramazan ve bayram öncesi günlerde oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Sahurun bitiş vakti ve imsak saatinin neyi ifade ettiği konusunda yaşanan kafa karışıklığı, bu konunun yeniden gündeme gelmesine neden oluyor.

Arefe Günü sahur ne zaman oluyor sorusu da hem dini hassasiyet hem de ibadet saatlerinin doğru bilinmesi açısından merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Sahurun imsak vaktine göre mi yoksa güneşin doğuşuna göre mi sona erdiği konusu, özellikle oruç tutacak kişiler tarafından yakından takip ediliyor.

SAHUR NE ZAMAN BAŞLAR?

İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Cevap :

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Osman DEMİR
