Saadettin Saran'ın testi sonucu çıktı mı?

Saadettin Saran'ın testi sonucu çıktı mı?
Güncelleme:
Yürütülen soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da ifadesi alındı. Prosedür gereği sağlık kontrolünden geçirilen Saran'a uyuşturucu taraması yapıldığı öğrenildi. Test sonuçlarına ilişkin resmi bir bilgilendirme yapılmazken, kamuoyunda sonucun ne olduğu merak konusu oldu.

Soruşturma dosyasında adı geçen isimler arasında yer alan Sadettin Saran, ifade işlemlerinin ardından sağlık muayenesine sevk edildi. Bu süreçte ünlü iş insanına uyuşturucu testi de uygulandı. Henüz sonuçlar açıklanmazken, testin pozitif çıkıp çıkmadığına dair sorular gündemdeki yerini koruyor.

SADETTİN SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a uygulanan uyuşturucu testine ilişkin resmi sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, test sonuçlarının yarın netleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
