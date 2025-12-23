Saadettin Saran'ın testi sonucu çıktı mı?

Soruşturma dosyasında adı geçen isimler arasında yer alan Sadettin Saran, ifade işlemlerinin ardından sağlık muayenesine sevk edildi. Bu süreçte ünlü iş insanına uyuşturucu testi de uygulandı. Henüz sonuçlar açıklanmazken, testin pozitif çıkıp çıkmadığına dair sorular gündemdeki yerini koruyor.

SADETTİN SARAN'IN UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a uygulanan uyuşturucu testine ilişkin resmi sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, test sonuçlarının yarın netleşmesi ve duyurulması bekleniyor.