Ronaldo kaç oldu, Ronaldo toplam kaç gol attı, Ronaldo 1000 gol oldu mu?

Cristiano Ronaldo’nun 1000 gole ulaşıp ulaşmadığı futbol dünyasında merak edilen başlıca konulardan biri olmaya devam ediyor. Kariyerinde rekorlar kıran yıldız futbolcu için “Ronaldo 1000 gol oldu mu?” sorusu sıkça sorulurken, toplam gol sayısı her maç sonrası yeniden gündeme geliyor.

RONALDO KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo’nun kariyerinde ulaştığı toplam gol sayısı futbol dünyasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kulüp takımları ve Portekiz Milli Takımı ile gösterdiği üstün performans sayesinde Ronaldo’nun gol istatistikleri her geçen gün güncellenirken, “Ronaldo kaç gol attı?” sorusu da sık sık gündeme geliyor.

RONALDO TOPLAM KAÇ GOL ATTI?

Cristiano Ronaldo’nun kariyeri boyunca attığı toplam gol sayısı, oynadığı ligler ve turnuvalar dikkate alındığında oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Sporting Lizbon’dan başlayarak Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al Nassr kariyerine kadar birçok takımda forma giyen yıldız futbolcu, futbol tarihinin en skorer isimleri arasında yer alıyor.

RONALDO 1000 GOL OLDU MU?

Cristiano Ronaldo için en çok sorulan sorulardan biri de “1000 gol oldu mu?” sorusu oluyor. Ronaldo, 225 maçta attığı 143 golle şimdiden erkekler milli takımında en golcü oyuncu konumunda. Yirmi yıllık kariyeri boyunca attığı diğer gollerin tamamı ise Sporting CP , Manchester United , Real Madrid , Juventus ve şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kaydedildi .

Ronaldo'nun gol sayısı:

Oynanan maç sayısı: 1.320

Gol sayısı: 973