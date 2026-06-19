Milyonlarca oyuncunun yakından takip ettiği Roblox erişim süreci, 18 Haziran 2026 tarihinde yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ekranda oyun simgesinin görünmesine rağmen giriş ekranının yüklenmemesi, bazı kullanıcıların platforma erişebildiğini belirtirken diğerlerinin hata almaya devam etmesi, kamuoyunda yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Peki, Roblox neden açılmıyor? Roblox açılmadı mı? Roblox hesabım neden açılmıyor? Detaylar...

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Türkiye’de Roblox’a erişilememesinin temel nedeni, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen ve 7 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren erişim engeli kararı olarak öne çıkıyor. Kararın uygulanmasıyla birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), platforma yönelik erişim kısıtlamasını devreye aldı.

Kararın gerekçesinin çocuk güvenliği, içerik denetimi ve zararlı içerik riskleri çerçevesinde şekillendiği biliniyor. Bu nedenle platformun yeniden erişime açılabilmesi için yalnızca teknik değil, aynı zamanda hukuki sürecin de tamamlanması gerekiyor.

Son dönemde bazı kullanıcıların Roblox’a erişebildiğini belirtmesi ise yeni bir tartışma başlattı. Ancak uzman kaynaklara dayandırılan haberlerde erişim engeli kararının yürürlükte olmaya devam ettiği ifade edilirken, erişimin tamamen açıldığına yönelik resmi bir teyit bulunmuyor.

Bu nedenle belirli kullanıcıların erişim sağlayabilmesi, platformun Türkiye genelinde yeniden aktif hale geldiği anlamına gelmiyor.

ROBLOX AÇILMADI MI?

18 Haziran’da ortaya çıkan bilgi karmaşasının temelinde, bazı kullanıcıların platforma kısa süreli erişim sağladıklarını belirtmesi yer aldı. Ardından çeşitli haber sitelerinde Roblox’un yeniden açıldığına ilişkin içerikler yayımlandı.

Ancak bakanlık kaynaklarına dayandırılan haberlerde erişim engeli kararının yürürlükte görünmeye devam ettiği aktarıldı. Resmi makamlar tarafından erişim engelinin kaldırıldığına yönelik kesin bir açıklama yapılmadığı için süreç belirsizliğini koruyor.

Bu noktada dikkat çeken en önemli unsur, bireysel erişim örneklerinin resmi açılış olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönündeki yaklaşım oluyor. Tekil erişimler, hukuki statünün değiştiğini göstermiyor.

ROBLOX HESABIM NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok kullanıcı, Roblox hesabının açılmamasını hesap kaynaklı bir problem olarak değerlendirse de mevcut süreçte yaşanan sorunların önemli bölümü platformun Türkiye’deki erişim durumuyla ilişkilendiriliyor.

Kullanıcıların karşılaştığı yaygın durumlar arasında;

Giriş ekranının yüklenmemesi,

Oyuna bağlanılamaması,

Sonsuz yükleme ekranı,

Sunucu bağlantı hataları,

Hesaba giriş yapılamaması yer alıyor.

Ancak bu belirtiler tek başına hesap kaynaklı bir soruna işaret etmiyor. Türkiye’de devam eden erişim engeli süreci nedeniyle uygulama çalışıyor görünse bile bağlantı aşamasında sorun yaşanabiliyor.