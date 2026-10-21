Ricardo de Burgos kimdir? Fenerbahçe-Slavia Prag maçının İspanyol hakemi kaç yaşında?

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Fenerbahçe ile Slavia Prag'ın 20 Ekim 2026 akşamı Kadıköy'de oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını İspanyol hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea yönetti. Oğuz Aydın 4. ve Mason Greenwood 11. dakikada attı, Slavia Prag önce Lukas Provod'la, 90. dakikada da Pavel Kacor'la eşitledi. Maç 2-2 bitti ve Fenerbahçe, üç haftanın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanda kaldı.

RICARDO DE BURGOS KİMDİR?

Ricardo de Burgos Bengoetxea, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı ve 2018'den bu yana FIFA kokartı taşıyan bir hakem. İspanya'nın üst liginde 2015'ten beri maç yönetiyor.

Kadıköy'deki maçta yardımcıları Iker de Francisco ve Ivan Masso Granado'ydu, dördüncü hakem Adrian Cordero oldu. De Burgos, Fenerbahçe'den N'Golo Kanté'ye 31., Milan Škriniar'a 49. ve İsmail Yüksek'e 87. dakikada sarı kart gösterdi. Slavia Prag tarafında Nowak ile teknik direktör Jindrich Trpišovsky kart gördü.

RICARDO DE BURGOS KAÇ YAŞINDA?

Ricardo de Burgos 1986 doğumlu ve 40 yaşında. Nisan 2025'te Real Madrid ile Barcelona'nın oynadığı Kral Kupası finaline çıktığında 39 yaşındaydı.

RICARDO DE BURGOS NERELİ?

Ricardo de Burgos, İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin en kalabalık kenti olan Bilbao'da doğdu.

RICARDO DE BURGOS HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Ricardo de Burgos, 2011'de başladığı ikinci ligde dört sezonda 88 maç yönetti. Birinci ligdeki ilk maçı 23 Ağustos 2015'te Levante'nin Celta Vigo'ya 2-1 yenildiği karşılaşmaydı. İki yıl sonra, 13 Ağustos 2017'de Camp Nou'da oynanan ve Real Madrid'in Barcelona'yı 3-1 yendiği İspanya Süper Kupası ilk maçında düdük ondaydı.

1 Ocak 2018'de FIFA listesine girdi. 2021-22 sezonunun en iyi birinci lig hakemi seçilerek Vicente Acevedo ödülünü aldı, Katar'daki Dünya Kupası'nda FIFA'nın VAR ekibinde yer aldı. Ocak 2023'te Riyad'da oynanan ve Barcelona'nın kazandığı Süper Kupa finalini de o yönetti.

RICARDO DE BURGOS KRAL KUPASI FİNALİNDE NE YAŞADI?

Ricardo de Burgos, Nisan 2025'te Sevilla'da oynanan Real Madrid-Barcelona Kral Kupası finalini yönetti. Maçtan önce Real Madrid'in televizyon kanalı, hakemin eski kararlarını eleştiren bir video yayımladı.

De Burgos, finalden bir gün önceki basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. Okulda arkadaşlarının babasına "hırsız" dediğini, oğlunun eve ağlayarak geldiğini anlattı. Barcelona'nın uzatmalarda 3-2 kazandığı finalde Real Madrid'den Antonio Rüdiger ve Jude Bellingham kırmızı kart gördü.

RICARDO DE BURGOS DAHA ÖNCE FENERBAHÇE MAÇI YÖNETTİ Mİ?

Ricardo de Burgos, 27 Kasım 2025'te Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros'un Kadıköy'de 1-1 berabere kaldığı maçı da yönetmişti; o gece VAR odasında yine bir İspanyol, Cesar Soto Grado oturuyordu.