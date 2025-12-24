Regaip Kandil'inde Kılınacak Namazlar: Kandil'de Hangi Namazlar Kılınır?

Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek Regaip Kandili öncesinde, kandil gecesini ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar "Regaip Kandili'nde hangi namazlar kılınır, nasıl ibadet edilir?" sorularına yanıt arıyor. Bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler ve kılınabilecek namazlar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİL'DE HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

Kandil gecelerinde kılınması farz olan özel bir namaz bulunmaz. Ancak Müslümanlar bu mübarek geceleri değerlendirmek için nafile namazlar kılar. En çok tercih edilen ibadetler arasında iki rekât veya daha fazla kılınan nafile namazlar, teheccüd namazı, Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek ve istiğfar yer alır. Ayrıca kandil geceleri, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın faziletine de dikkat çekilir. Önemli olan, ibadetlerin samimiyetle yapılmasıdır.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecektir. Hicri takvime göre mübarek üç ayların başlangıcında yer alan Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelir ve İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahiptir.

YARIN KANDİL Mİ?

Evet, yarın akşam Regaip Kandili idrak edilecek. 25 Aralık Perşembe akşamı itibarıyla kandil gecesine girilecek ve üç ayların manevi atmosferi başlayacak.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip Kandili, mübarek üç ayların ilk kandili olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Bu gece, Allah'ın rahmet ve bereketinin bol olduğuna inanılan, duaların kabulüne vesile olan müstesna zamanlardan biri olarak kabul edilir. Regaip Kandili; tövbe etmek, geçmiş günahlar için af dilemek, manevi arınma sağlamak ve Allah'a daha fazla yakınlaşmak için önemli bir fırsat olarak görülür. Bu nedenle Müslümanlar tarafından ibadetle, dua ile ve hayır işlerine yönelerek değerlendirilir.