Real Madrid Leipzig maçı hangi kanalda, Real Madrid vs Leipzig nereden CANLI izlenir?

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Real Madrid – Leipzig maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Mücadele Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden takip edilebilecek. İşte Real Madrid – Leipzig maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Leipzig arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı CBC Sport kanalından izleyebilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yer almayacak.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 1 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 1’in Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için karşılaşma yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi aracılığıyla yayına erişmek mümkün. Yayın bağlantısında değişiklik olması halinde resmi yayıncının duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI HANGİ GÜN?

Real Madrid ile Leipzig, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 22.00’de çalacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesinde fayda var.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan ve Real Madrid’in iç saha maçlarını oynadığı Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak. Yenilenen yapısıyla dünyanın en modern statlarından biri haline gelen Bernabéu, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha dev bir randevuya ev sahipliği yapacak.

ÇARŞAMBA AKŞAMI ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü saat 22.00’de Real Madrid – Leipzig mücadelesinin yanı sıra Bayern Münih – Arsenal, Inter – Shakhtar Donetsk, Real Betis – Feyenoord, Club Brugge – Lens ve Aston Villa – Viking maçları da oynanacak. Akşamın erken saatlerinde ise saat 19.45’te Lille – Galatasaray karşılaşması TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan yayınlanacak.