PSG Barselona CANLI izle, PSG Barselona nereden full HD donmadan kesintisi canlı izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Avrupa futbolunun en büyük randevularından biri Paris’te gerçekleşiyor. Fransız devi Paris Saint-Germain, İspanya’nın köklü kulübü Barcelona’yı kendi sahasında ağırlıyor. Bu dev eşleşmeyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, “PSG Barcelona maçı canlı nereden izlenir?” ve “maç full HD, donmadan nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor.
Psg – Barcelona maçı bu akşam, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00’de oynanıyor. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’de değil, tabii Spor kanalında yayınlanıyor; yani maçı izlemek için tabii platformuna erişim gerekiyor. Ancak bu akşam platformda yaşanan erişim sorunları da kullanıcıların gündeminde. İşte PSG – Barcelona maçını canlı ve kesintisiz izlemenin yolları.
PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
PSG ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı CBC Sport kanalından takip edebiliyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yer almıyor.
PSG BARCELONA CANLI NEREDEN İZLENİR?
Maçı canlı izlemenin resmi yolu, TRT’nin dijital platformu tabii. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi üzerinden tabii Spor kanalına ulaşmak mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Premium pakete sahip olması gerekiyor.
TABİİ’DE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR
Bu akşam tabii platformuna erişimde sorun yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı şikâyeti bulunuyor. PSG – Barcelona maçının başladığı dakikalarda platforma giremediklerini belirten kullanıcılar, bazı denemelerde zaman aşımı hatasıyla karşılaştıklarını sosyal medyada paylaştı. Sorunun nedenine ilişkin TRT’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
MAÇI DONMADAN KESİNTİSİZ İZLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?
Yayının akıcı ilerlemesi için güçlü ve stabil bir internet bağlantısı büyük önem taşıyor. Mümkünse cihazı modeme kabloyla bağlamak ya da modeme yakın bir noktada bulunmak görüntü kalitesini artırıyor. Maç sırasında aynı ağda büyük dosya indirmeleri veya başka video yayınları açılmaması, uygulamanın güncel sürümünün kullanılması ve gereksiz açık uygulamaların kapatılması da donmaları azaltmaya yardımcı oluyor. Bağlantı zayıfsa yayın kalitesini bir kademe düşürmek görüntünün takılmasını önleyebilir. Platforma giriş yapılamıyorsa uygulamayı tamamen kapatıp birkaç dakika sonra yeniden denemek ya da farklı bir cihazdan bağlanmak önerilen yöntemler arasında.
RESMİ OLMAYAN YAYINLARA DİKKAT
Maç saatlerinde sosyal medyada “canlı izle” başlığıyla paylaşılan izinsiz yayın bağlantıları sıkça karşımıza çıkıyor. Bu tür siteler hem düşük görüntü kalitesi sunuyor hem de zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar, maçların yalnızca resmi yayıncı üzerinden izlenmesini öneriyor.
PSG BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Karşılaşma, Paris’te bulunan ve PSG’nin iç saha maçlarını oynadığı Parc des Princes Stadyumu’nda oynanıyor. Fransız ekibi, taraftarı önünde İspanyol devine karşı üç puan peşinde.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YARIN DA DEV MAÇLAR VAR
Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın da sürecek. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 19.45’te Lille – Galatasaray maçı TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Saat 22.00’de ise Real Madrid – Leipzig, Bayern Münih – Arsenal ve Inter – Shakhtar Donetsk gibi dev karşılaşmalar tabii Spor kanallarından futbolseverlerle buluşacak.