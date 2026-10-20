PSG Barselona CANLI izle, PSG Barselona nereden full HD donmadan kesintisi canlı izlenir?

Psg – Barcelona maçı bu akşam, 20 Ekim 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.00’de oynanıyor. Karşılaşma Türkiye’de TRT 1’de değil, tabii Spor kanalında yayınlanıyor; yani maçı izlemek için tabii platformuna erişim gerekiyor. Ancak bu akşam platformda yaşanan erişim sorunları da kullanıcıların gündeminde. İşte PSG – Barcelona maçını canlı ve kesintisiz izlemenin yolları.

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı CBC Sport kanalından takip edebiliyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında yer almıyor.

PSG BARCELONA CANLI NEREDEN İZLENİR?

Maçı canlı izlemenin resmi yolu, TRT’nin dijital platformu tabii. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması ya da internet sitesi üzerinden tabii Spor kanalına ulaşmak mümkün. Turkcell TV+ kullanıcıları ise tabii Spor’u 75 numaralı kanaldan izleyebiliyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Premium pakete sahip olması gerekiyor.

TABİİ’DE ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR

Bu akşam tabii platformuna erişimde sorun yaşandığına dair çok sayıda kullanıcı şikâyeti bulunuyor. PSG – Barcelona maçının başladığı dakikalarda platforma giremediklerini belirten kullanıcılar, bazı denemelerde zaman aşımı hatasıyla karşılaştıklarını sosyal medyada paylaştı. Sorunun nedenine ilişkin TRT’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.