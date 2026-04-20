Peygamber efendimizin doğum günü ne zaman, Hz. Muhammed'in doğum günü bugün mü?

Hz. Muhammed'in doğum günü bugün mü, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?" merakı zirveye ulaştı. Hicri ve Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl değişen bu mübarek günün, 2026 yılındaki takvim karşılığını ve bu geceye özel yapılacak duaları sizler için bir araya getirdik. İşte alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğum gününe dair merak edilen o tarihler...

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞUM GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam alemi için en mukaddes tarihlerden biri olan Mevlid Kandili yaklaşırken, milyonlarca mümin ibadetlerini ihya etmek adına takvimlere odaklandı. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman, Hz. Muhammed bugün mü doğdu?" soruları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimiyle yanıt buldu. Gönüllerin rehberi Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği bu mübarek günün 2026 yılındaki tam tarihi ve bu özel gecenin anlam ve önemiyle ilgili tüm detayları haberimizde derledik.

2026 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kabul edilen Mevlid Kandili, 2026 yılında 24 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu mübarek gece, İslam dünyasında dualar, salavatlar ve ibadetlerle karşılanacak. "Peygamber Efendimizin doğum günü bugün mü?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için belirtmek gerekir ki; Nisan ayı içinde yer alan "Kutlu Doğum Haftası" etkinlikleri ile asıl kandil gecesi olan Mevlid Kandili tarihleri birbirinden farklılık göstermektedir.

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ VE MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI

İslam literatüründe Peygamber Efendimizin miladi takvime göre doğumu 20 Nisan 571 olarak kabul edilmektedir.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ: SIRADAKİ KANDİLLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2026 yılı takvimine göre Mevlid Kandili, yılın son kandili olma özelliğini taşımaktadır. Yılın geri kalanında idrak edilecek önemli tarihler ise şöyledir:

• 16 Haziran 2026: Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1448)

• 25 Haziran 2026: Aşure Günü

• 24 Ağustos 2026: Mevlid Kandili

• 10 Aralık 2026: Regaib Kandili ve Üç Ayların Başlangıcı