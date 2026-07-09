Perşembe hangi diziler var? 9 Temmuz Muhtemel Aşk saat kaçta başlıyor?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ 2026

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinem)

21:50 Kupa Saati

23:00 Fransa - Fas | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -