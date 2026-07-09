Perşembe hangi diziler var? 9 Temmuz Muhtemel Aşk saat kaçta başlıyor?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 9 Temmuz 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 TEMMUZ 2026
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinem)
21:50 Kupa Saati
23:00 Fransa - Fas | 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final Maçı
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -