Perşembe hangi diziler var? 2 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2026

19:00 Ana Haber

20:00 Maç Özel Basketbol

21:00 Bosna Hersek - Türkiye (FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı)

01:00 Kupa Saati

02:00 Portekiz - Hırvatistan (2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı)