Perşembe hangi diziler var? 2 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 2 Temmuz 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 TEMMUZ 2026
19:00 Ana Haber
20:00 Maç Özel Basketbol
21:00 Bosna Hersek - Türkiye (FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı)
01:00 Kupa Saati
02:00 Portekiz - Hırvatistan (2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı)