Perşembe hangi diziler var? 11 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm saat kaçta?

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2026

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

00.15 İz Peşinde | Yabancı Sinema