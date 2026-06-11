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Perşembe hangi diziler var? 11 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm saat kaçta?

Perşembe hangi diziler var? 11 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm saat kaçta?
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Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Güller ve Günahlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!

Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Güller ve Günahlar

Show TV: -

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2026

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

00.15 İz Peşinde | Yabancı Sinema

 

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre İnceer:

güller ve günahlar hala devam ediyo demek ki izleyici desteği iyi olmalı eski zamanlarında böyle bir dizi bu kadar uzun sürmezdi daha hızlı biterlerdi şimdilerde yapımlar daha uzun soluklu oluyo

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Haber YorumlarıZafer Eroglu:

neden bu sezon perşembe günü dizi sayısı bu kadar az ?? eskiden çok daha fazla seçenek vardı ?? diziler giderek azalıyo mu acaba ??

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Haber Yorumlarıİlker Buyuksefil:

güller ve günahlar bu akşam yayınlanıyo işte ilerde belki yok olur ama şimdilik var gibi duruyo bölüm saati biraz geç kalmış sanki ama neyse izleyelim

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