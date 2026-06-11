Perşembe hangi diziler var? 11 Haziran Güller ve Günahlar yeni bölüm saat kaçta?
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Güller ve Günahlar bu akşam var mı? Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Güller ve Günahlar neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 11 Haziran 2026 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? Perşembe günü dizileri!
Perşembe akşamı hangi diziler var? Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2026? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PERŞEMBE GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Güller ve Günahlar
Show TV: -
NOW TV: Halef
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 HAZİRAN 2026
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Kupa Saati
22.00 Meksika - Güney Afrika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
00.15 İz Peşinde | Yabancı Sinema